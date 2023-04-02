Haber Tarihi: 02 Nisan 2023 20:38 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 20:38

Fenerbahçe Beşiktaş CANLI İZLE HD! Şifresiz FB-BJK maçı canlı yayın izle

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı canlı izle! Taraftarium24, Selçuk Sports veya başka sitelerden şifresiz kaçak izlemek yasa dışıdır. FB-BJK maçı Bein Sports'ta canlı izlenebilecek. Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi geri sayım başladı. Dev maça saatler kala Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları da merak konusu. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. VAR'da ise Alper Ulusoy görev yapacak. Fenerbahçe'de isim, Beşiktaş'ta ise 3 isim maçta süre alamayacak. Peki, Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB BJK muhtemel 11'ler ve tüm detaylar haberimizde.

Fenerbahçe Beşiktaş CANLI İZLE HD! Şifresiz FB-BJK maçı canlı yayın izle
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Fenerbahçe-Beşiktaş canlı izle! Şifresiz FB-BJK maçı canlı izle... Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in 27'nci haftasında Kadıköy deplasmanında Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Lider Galatasaray'ın 11, bir maçı eksik Fenerbahçe'nin de 5 puan gerisinde 3'üncü durumda bulunan Siyah Beyazlılar derbiye 3 puan için çıkacak. Şampiyonluk yarışında kritik mücadeleye sahne olacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmaya saatler kala gözler Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? FB BJK derbi maçı ne zaman, saat kaçta? 

 CANLI FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ


FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ CANLI İZLE



4'   Orta alanda topla buluşmak isteyen Aboubakar, Arao'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.
3'   Sağ kanatta topla buluşan Willian Arao ceza alanına ortaladı. Tayyip Talha araya girip topu kornere gönderdi.
2'   Maçın başında Enner Valencia ile Tayyip Talha arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
1'   KADIKÖY'DE DEV DERBİ BAŞLADI! İki takıma da başarılar.
M.Ö.   Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız okundu. Maç kısa süre içinde başlayacak.
M.Ö.   Beşiktaş XI: Mert Günok, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Gedson, Hadziahmetovic, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.
M.Ö.   Fenerbahçe XI: Altay, Osayi, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia.
M.Ö.   İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.
M.Ö.   Fenerbahçe ise Süper Lig'de yaptığı 24 maçın 17'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 4'ünden mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, hanesine yazdırdığı 54 puanla haftaya 2. sırada girdi.
M.Ö.   Ligde oynadığı 25 müsabakada 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, hanesine 49 puan yazdırdı. Lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde 3. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanması halinde galibiyet serisini 4 maça çıkaracak.
M.Ö.   Fenerbahçe, zorlu derbiyi kazanarak zirve yarışına kayıpsız devam etmek istiyor.
M.Ö.   Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, son 7 maçta ise 19 puan toplamayı başardı.
M.Ö.   Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
M.Ö.   Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇ SPİKERİ KİM? - TIKLAYINIZ
DERBİDE 357. RANDEVU

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, 357. randevuya çıkacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak derbi maçında kozlarını paylaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türk futbol tarihinde daha önce 356 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 üstün tamamladığı müsabakayla başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 97 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 492 golüne, Beşiktaş 451 golle karşılık verdi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ LİG MAÇLARI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında 133 kez karşı karşıya geldi.


Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 45 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Takımların birbirlerine karşı lig maçlarındaki gol sayısı ise eşit. İki ekip de birbirlerinin ağlarını 151'er kez havalandırdı.

SON 3 MAÇ ÜSTÜNLÜK KURULAMADI

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi 2-2 sona erdi. Sezonun ikinci karşılaşmasında ise ekipler Vodafone Park'tan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

İki takım arasında bu sezon Vodafone Park'ta oynanan ilk müsabaka ise golsüz eşitlikle tamamlandı.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçı 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports HD1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER


Beşiktaş'ta Dele Alli ile Saiss ve Rosier'in maç kadrosunda yer alması beklenmezken Amir Hadziahmetovic sarı kart ceza sınırında olarak göze çarpıyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Michy Batshuayi kadroda yer almayacak. Ayrıca Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe
Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Arao, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia



Beşiktaş
Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar



 
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