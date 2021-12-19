Fenerbahçe Beşiktaş CANLI İZLE, FB BJK maçı canlı izle

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

DERBİNİN HAKEMİ KİM?



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Hakan Ceylan oldu. Sporx'in maç önü, sırası ve sonrasında tüm gelişmeleri aktaracağı derbiyi beIN Sports 1 naklen ekranlara getirecek.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Berke, Serdar, Kim Min-Jae, Szalai, Nazım, Sosa (Mert Hakan), Crespo, Osayi, İrfan Can, Mesut, Berisha

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

DERBİ ÖNCESİ SON DURUM

Ligin son haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek ligin ilk yarısında kalan bölüm öncesinde moral depolamak istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 27 puan ve averajla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 5. sırada giriyor.

Siyah-beyazlı takım Sergen Yalçın'ın istifasının ardından teknik direktör arayışları sırasında göreve getirilen 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Beşiktaş, ligde 5 maçta aldığı 4 yenilgi ve beraberliğin ardından geçen hafta Karaveli yönetiminde Yuketel Kayserispor'u evinde 4-2 yenerek kötü gidişi sonlandırmıştı. Ligde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 24 puan toplayan Beşiktaş 7. sırada bulunuyor.



DERBİ BOL KARTLI GEÇİYOR



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takım arasında oynanan son 24 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı ve 147 sarı kart gösterdi. Fenerbahçe 6 kırmızı, 74 sarı kart gördü Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 24 derbide 80 kez kartla cezalandırıldı. Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 74 de sarı kart gördü. Rekabetteki son 24 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha hırçın bir görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 11 kırmızı ve 73 sarı olmak üzere toplam 84 kartla cezalandırıldı. İki takım arasında yapılan son 2 müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 16 sarı kart gösterildi. Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon iki takım arasındaki ilk derbi müsabakasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu. Geçen sezonun Vodafone Park'ta oynanan rövanşında ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.



BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZON YENİLMEDİ



İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş mağlubiyet almadan tamamladı. Kadıköy'de ligin ilk yarısında oynanan derbide Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, rakibini Vincent Aboubakar (2), Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala'nın golleriyle 4-3 yendi. Siyah-beyazlı takım bu sonuçla 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönmeyi başardı. Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.



FENERBAHÇE 7 GALİBİYET ÖNDE



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, 354. randevuda karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 94 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 489 golüne, Beşiktaş 448 golle karşılık verdi.



1959'DAN BU YANA 130 RANDEVU



Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 130 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 42 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı da geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Beşiktaş'ın 4-3 kazandığı maçla eşitlendi. İki ekip de birbirlerine 148'er gol attı.

DERBİDE TOPLAM 7 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 3 futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek. Soğuk algınlığı bulunan ve son antrenmanları kaçıran Marcel Tisserand da formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou derbi karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen ve topla çalışmalara başlayan Alex Teixeira ise henüz hazır olmadığı için derbi karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. Ayrıca, Kenan Karaman da derbi kadrosunda yer almayacak.

5 FUTBOLCU DERBİYE YETİŞTİ

Fenerbahçe'de derbi öncesinde ceza ve sakatlıklar dolayısıyla yararlanamadığı 3 oyuncu, Beşiktaş maçında oynayabilecek. Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçıyla cezasını tamamladı. İrfan Can'ın yanı sıra sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş da derbide takımdaki yerlerini görev verilmesi halinde alabilecek.

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları biten Josef de Souza ile Welinton karşılaşmada forma giyebilecek. İki futbolcu sarı kart cezaları nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında oynayamamıştı. GZT Giresunspor karşılaşmasında rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan Necip Uysal'ın 2 maçlık cezası da bitti. Necip, cezasından dolayı Kasımpaşa ile Yukatel Kayserispor karşısında oynayamamıştı.

HANGİSİ KAZANIR ⚔️



✨Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Kjaer, Szalai, Roberto Carlos, Emre, Appiah, Alex, Tuncay, Anelka, Hooijdonk (Moussa Sow)



✨Beşiktaş: Fabri, Beck, Ronaldo, Zago, Adriano, Ernst, Atiba, Sergen, Pancu, Quaresma, İlhan Mansız (Mario Gomez)https://t.co/DGvvnbJkgJ



— Sporx (@sporx) December 19, 2021

CEZA SINIRINDAKİLER

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve Filip Novak derbide sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu Beşiktaş karşısında kart görmeleri halinde VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte derbi maç öncesi Cyle Larin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Trabzonspor, Kasımpaşa ve Yukatel Kayserispor maçlarında sarı kart gören Larin, derbi karşılaşmasında da aynı durumu yaşarsa 18. haftadaki Göztepe maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

76-90 ARASINA ÇOK DİKKAT

Fenerbahçe ile Beşiktaş 19 Aralık Pazar günü Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşmak için geri sayıma geçerken iki takımın istatistikleri karşılaştırıldığında son derce ilginç bir nokta ortaya çıktı.

Fenerbahçe şimdiye kadar Süper Lig'de oynadığı maçlarda en çok golü 76 ile 90. dakikalar arasında attı. Bu dakikalar arasında Sarı-Lacivertliler 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Aynı durum Beşiktaş için ise tersten geçerli. Siyah-Beyazlılar kalesinde en çok golü 76-90 arasında gördü. Beşiktaş, Süper Lig'de bu dakikalar arasında 6 gole engel olamadı. Bu ilginç istatistiğin derbiye nasıl bir yansıması olacağı ise merak konusu. Kesin olan şey, her iki takımın da galibiyetten başka bir seçeneğinin olmadığı.

KADIKÖY'DEKİ LİG MAÇLARI

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde, Kadıköy'deki maçlarda ev sahibi sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında 3 farkla üstünlüğü bulunuyor. İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 58 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 19 kez kazandı, 17 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sahasında Fenerbahçe 83, Beşiktaş 76 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 6 farkla üstünlüğü var. Taraflar, Ülker Stadı'nda 40 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 10 galibiyet aldı, 14 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 57 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 50 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan lig maçı Beşiktaş'ın 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.