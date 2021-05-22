Westerlo'daki sözleşmesi biten ve Fenerbahçe'ye geri dönen genç kaleci Berke Özer'le ilgili transfer iddiaları gündeme gelmeye başladı.Menajerini değiştiren Berke'nin Atletico Madrid ile görüşmelere başladığı ifade edildi. Ancak Fenerbahçe, 21 yaşındaki kaleciyle yola devam etmek istiyor.Fenerbahçe yönetiminin ilk hedefi, Berke ile yeni sözleşme imzalayıp uzun vadeli hedeflere yönelmek.Genç kaleci, 2018 yaz transfer döneminde 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilere transfer edilmişti.