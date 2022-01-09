Fenerbahçe Berke Özer ile yola devam ediyor

Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından eldivenleri teslim ettiği Berke Özer ile birlikte ikinci yarıya başlayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Berke Özer ile yola devam ediyor
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09 Ocak 2022 12:00
Berke Özer
Berke Özer
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sakatlığını önemli ölçüde atlatan ve bireysel olarak idmanlarını sürdüren kaleci Altay Bayındır'ın, bu şekilde yaklaşık 2 hafta daha çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Bir süre daha eldivenleri giyemeyecek olan Altay'ın yokluğunda 2022'nin ilk maçı olan Adana Demirspor karşılaşmasında da kaleyi Berke Özer koruyacak.

Genç file bekçisinin bu şartlarda yarınki maç dışında sırasıyla ligdeki Antalyaspor (d), Altay ve Sivasspor (d) karşılaşmalarında da kalede olması bekleniyor.  


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