Fenerbahçe Berke Özer güven verdi

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan Berke Özer, Antwerp maçındaki performansıyla beğenileri topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Berke Özer güven verdi
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05 Kasım 2021 13:38
Berke Özer
Berke Özer
Fenerbahçe
Altay Bayındır'ın omzundan sakatlanıp ameliyat olmasının ardından gözler Berke Özer'e çevrildi.

Genç file bekçisi, bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk kez görev yaparken, Alanya mücadelesinin ardından ikinci defa 11'de görev yaptı.

Altay'ın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle Berke'nin nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyordu. 21 yaşındaki file bekçisi, kalesinde güven verdi.

Berke Özer, Antwerp'in en önemli silahlarından olan yan toplarda hatasızdı. Başarılı kaleci, Bataille'nin müthiş şutunda da harika bir kurtarış yaptı. Berke, Altay'ın yokluğundaki ilk sınavından başarıyla geçti. 

 

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