









Fenerbahçe'nin Benfica ile iki forvet oyuncusundan birini almak için görüşmelere başladığı öne sürüldü.Portekiz gazetesi A Bola'da yer alan habere göre; Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'nin Haris Seferovic, Joao Felix ve Jonas'ı as forvetleri olarak belirlediği ve Nicolas Castillo ile Facundo Ferreyra'nın da kadroya giremedikleri için ayrılık talebinde bulunduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin de Arjantinli Ferreyra ve Şilili Castillo'dan birini kadrosuna katmak istediği kaydedildi.Islam Slimani'nin gösterdiği performanstan mutlu olmayan Fenerbahçe'nin, iki golcüden biriyle bu sorunu çözmeyi planladığı yazıldı.Facundo Ferreyra, bu sezon oynadığı 8 maçta toplam 522 dakika süre aldı ve 1 gol atabildi. Facundo, bir önceki kulübü Shakhtar'da ise 115 maçta 60 gol atmıştı.Nicolas Castillo ise oynadığı 11 maçta 270 dakika süre aldı ve gol atamadı. 7.9 milyon Euro'ya UNAM Pumas'tan transfer edilen 25 yaşındaki Şilili, 2017/18 sezonunda oynadığı 32 maçta 18 gol atıp 4 asist yapmıştı.