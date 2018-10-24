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Fenerbahçe, Belçika'da moral arayacak

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında 25 Ekim Perşembe akşamı Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak.

Kaynak: AA
Fenerbahçe, Belçika'da moral arayacak
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24 Ekim 2018 13:01
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında 25 Ekim Perşembe günü Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Constant Vanden Stock Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan Georgi Kabakov yönetecek.

Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmişti.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

Hein Vanhaezebrouck yönetimindeki ev sahibi ekip ise grupta puanla tanışamadı.

Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde Mehmet Topal dışında eksik isim bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin isimleri ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

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