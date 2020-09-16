Fenerbahçe Beko'nun yeni sponsoru Naturelgaz

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Naturelgaz ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe Beko'nun yeni sponsoru Naturelgaz
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16 Eylül 2020 14:21
Fenerbahçe Kulübü, Naturelgaz ile erkek basketbol takımı forma sponsorluğu sözleşmesine imza attı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın forma sırt numara altı sponsoru olarak, taşımalı doğal gaz sektörünün öncülerinden Naturelgaz ile anlaşmaya varmıştır. 'Temiz enerji temiz çevre' sloganıyla çevreye saygılı bir şekilde ekonomiye değer katan Naturelgaz'a, 'Ailemize hoş geldin.' diyor, yeni sezonun başarılarla taçlanmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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