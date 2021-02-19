Fenerbahçe Beko'nun konuğu Alba Berlin

Fenerbahçe Beko , THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Almanya temsilcisi Alba Berlin'i konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.



Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko , son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.



Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.



Fenerbahçe Beko , ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.







