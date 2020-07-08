Fenerbahçe Beko'nun B planı: Vladimir Lucic

Igor Kokoskov'un göreve gelmesi sonrası yeni sezon kadro planlamasını yapan Fenerbahçe Beko, Nikola Kalinic'in kalması yönünde çalışmalara başladı.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Sırp forvet Nikola Kalinic'e kalması yönünde teklifini sundu. Kalinic'ten gelecek cevaba göre yol haritası da belirleyen sarı lacivertliler, Sırp yıldızın ayrılması durumunda bir başka Sırp forvet olan Vladimir Lucic'e yönelecek.



Bayern Münih forması giyen 31 yaşındaki Vladimir Lucic, öncesinde Valencia ve Partizan formaları da giymişti.



Vladimir Lucic, geçen sezon EuroLeague'de 11.3 sayı ve 3.8 ribaunt ortalamaları yakaladı.



