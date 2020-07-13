Fenerbahçe Beko'dan pota altına transfer!

Fenerbahçe Beko'da başantrenörlüğe Igor Kokoskov'un getirilmesinin ardından art arda transferlerini açıklayan sarı - lacivertlilerin bir isme daha imza attırması an meselesi.



Bayern Münih, 4 yıldır takımda bulunan uzun forvet pozisyonunda oynayan Danilo Barthel'in yurt dışında yeni bir meydan okuma için takımdan ayrıldığını açıkladı.



28 yaşındaki Alman oyuncunun kısa süre içerisinde Fenerbahçe Beko'ya transfer olması bekleniyor.



FENERBAHÇE'DEKİ DİĞER TRANSFERLER



Sarı - lacivertliler daha önce Dyshawn Pierre, Edgaras Ulanovas, Johnny Hamilton'ın transferlerini duyurmuştu.



