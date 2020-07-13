Fenerbahçe Beko'dan pota altına transfer!

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe Beko, bir isimle daha anlaşmaya varmak üzere.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Fenerbahçe Beko'dan pota altına transfer!
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13 Temmuz 2020 18:26
Fenerbahçe Beko'da başantrenörlüğe Igor Kokoskov'un getirilmesinin ardından art arda transferlerini açıklayan sarı - lacivertlilerin bir isme daha imza attırması an meselesi.

Bayern Münih, 4 yıldır takımda bulunan uzun forvet pozisyonunda oynayan Danilo Barthel'in yurt dışında yeni bir meydan okuma için takımdan ayrıldığını açıkladı.

28 yaşındaki Alman oyuncunun kısa süre içerisinde Fenerbahçe Beko'ya transfer olması bekleniyor.

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Sarı - lacivertliler daha önce Dyshawn Pierre, Edgaras Ulanovas, Johnny Hamilton'ın transferlerini duyurmuştu.



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