Fenerbahçe Beko'dan çok kritik galibiyet!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 32. haftasında deplasmanda Almanya ekibi Bayern Münih'le karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'dan çok kritik galibiyet!
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30 Mart 2021 23:53
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 77-68 mağlup etti.

Münih kentindeki Audi Dome'un ev sahipliği yaptığı çekişmeli geçen mücadeleye iyi savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 18-15 önde geçerken, soyunma odasına 35-34 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda rakibinden daha iyi organize alan sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 53-44 önde tamamladığı karşılaşmadan 77-68 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da 21 sayı kaydeden Nando de Colo maçın en skorer oyuncusu olurken, Marko Guduric 18, Jan Vesely 15 sayıyla skora katkı yaptı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla, THY Avrupa Ligi'ndeki 20. galibiyetini elde etti ve play-off'a kalmayı garantiledi. Bayern Münih ise 13. yenilgisini aldı.



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