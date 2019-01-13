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Fenerbahçe Beko'dan 25 farklı galibiyet

Tahincioğlu Basketbol Ligi 15. haftasında Fenerbahçe BEKO, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol'u 86-64 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe Beko'dan 25 farklı galibiyet
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13 Ocak 2019 14:50
Tahincioğlu Basketbol Ligi 15. haftasında Fenerbahçe BEKO, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol'u Ahmet'in 19, Egehan'ın 14 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada 89-64 mağlup etti.

Karşılaşmaya Ahmet Düverioğlu, Nikola Kalinic, Egehan Arna, Green ve Slokas 5'iyle başlayan Fenerbahçe BEKO, ilk sayısını Kalinic'in 3'lüğü ile buldu ve sonrasında periyodu 19-15'lik üstünlükle sonlandırdı.

Mücadelede üstünlüğünü sürekli olarak devam ettiren sarı-lacivertliler, ikinci çeyreğı 44-25'lik üstünlükle taçlandırdı.

3. çeyrekte de etkin oyununu sürdüran Fenerbahçe BEKO, bu periyodu 69-46'lık galibiyetle sonuçlandırdırdı.

Obradovic'in öğrencileri, Ülker Sports Arena'a sürprize izin vermedi ve 4. çeyreğı 89-64'lük üstünlükle sonuçlandırdı. Bu skor aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

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