Tahincioğlu Basketbol Ligi 15. haftasında Fenerbahçe BEKO, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol'u Ahmet'in 19, Egehan'ın 14 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada 89-64 mağlup etti.
Karşılaşmaya Ahmet Düverioğlu, Nikola Kalinic, Egehan Arna, Green ve Slokas 5'iyle başlayan Fenerbahçe BEKO, ilk sayısını Kalinic'in 3'lüğü ile buldu ve sonrasında periyodu 19-15'lik üstünlükle sonlandırdı.
Mücadelede üstünlüğünü sürekli olarak devam ettiren sarı-lacivertliler, ikinci çeyreğı 44-25'lik üstünlükle taçlandırdı.
3. çeyrekte de etkin oyununu sürdüran Fenerbahçe BEKO, bu periyodu 69-46'lık galibiyetle sonuçlandırdırdı.
Obradovic'in öğrencileri, Ülker Sports Arena'a sürprize izin vermedi ve 4. çeyreğı 89-64'lük üstünlükle sonuçlandırdı. Bu skor aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Karşılaşmaya Ahmet Düverioğlu, Nikola Kalinic, Egehan Arna, Green ve Slokas 5'iyle başlayan Fenerbahçe BEKO, ilk sayısını Kalinic'in 3'lüğü ile buldu ve sonrasında periyodu 19-15'lik üstünlükle sonlandırdı.
Mücadelede üstünlüğünü sürekli olarak devam ettiren sarı-lacivertliler, ikinci çeyreğı 44-25'lik üstünlükle taçlandırdı.
3. çeyrekte de etkin oyununu sürdüran Fenerbahçe BEKO, bu periyodu 69-46'lık galibiyetle sonuçlandırdırdı.
Obradovic'in öğrencileri, Ülker Sports Arena'a sürprize izin vermedi ve 4. çeyreğı 89-64'lük üstünlükle sonuçlandırdı. Bu skor aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın