Fenerbahçe Beko'da Vesely ve De Colo, Rusya'da coştu

NANDO DE COLO



✨6/6 İki Sayı

✨2/3 Üç Sayı

✨4/4 Serbest Atış



✨30 Dakika

✨22 Sayı

✨9 Asist

✨4 Top Çalma

✨2 Ribaunt

✨1 Top Kaybı pic.twitter.com/rzG78Z41Zt



— Sporx (@sporx) January 22, 2021

JAN VESELY



✨10/15 İki Sayı

✨4/4 Serbest ATış



✨24 Sayı

✨6 Ribaunt

✨3 Asist

✨2 Blok

✨1 Top Çalma pic.twitter.com/Qji0f4Zm3e



— Sporx (@sporx) January 22, 2021

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova deplasmanında kazanarak EuroLeague'deki galibiyet serisini 6 maça çıkardı.Sarı-Lacivertlilerin galibiyetinde Jan Vesely ve Nando De Colo kilit rol oynadı.Fenerbahçe'nin pivotu Vesely, 24 sayı kaydettiği maçta 6 ribaunt, 3 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı.Gard oyuncusu Nando De Colo ise 22 sayıyla tamamladığı maçta 9 asist, 4 top çalma, 2 ribaunt ve 1 top kaybı ile maçı tamamladı.