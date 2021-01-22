Fenerbahçe Beko'da Vesely ve De Colo, Rusya'da coştu

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncuları Jan Vesely ve Nando De Colo CSKA Moskova karşısında alınan galibiyette kilit rol oynadılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'da Vesely ve De Colo, Rusya'da coştu
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22 Ocak 2021 22:37
Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova deplasmanında kazanarak EuroLeague'deki galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Sarı-Lacivertlilerin galibiyetinde Jan Vesely ve Nando De Colo kilit rol oynadı.

GALİBİYETİN MİMARLARI

Fenerbahçe'nin pivotu Vesely, 24 sayı kaydettiği maçta 6 ribaunt, 3 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı.

Gard oyuncusu Nando De Colo ise 22 sayıyla tamamladığı maçta 9 asist, 4 top çalma, 2 ribaunt ve 1 top kaybı ile maçı tamamladı.



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