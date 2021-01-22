Fenerbahçe Beko'da Vesely ve De Colo, Rusya'da coştu

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova deplasmanında kazanarak EuroLeague'deki galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
Sarı-Lacivertlilerin galibiyetinde Jan Vesely ve Nando De Colo kilit rol oynadı.
GALİBİYETİN MİMARLARI
Fenerbahçe'nin pivotu Vesely, 24 sayı kaydettiği maçta 6 ribaunt, 3 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı.
Gard oyuncusu Nando De Colo ise 22 sayıyla tamamladığı maçta 9 asist, 4 top çalma, 2 ribaunt ve 1 top kaybı ile maçı tamamladı.
Sarı-Lacivertlilerin galibiyetinde Jan Vesely ve Nando De Colo kilit rol oynadı.
GALİBİYETİN MİMARLARI
Fenerbahçe'nin pivotu Vesely, 24 sayı kaydettiği maçta 6 ribaunt, 3 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı.
Gard oyuncusu Nando De Colo ise 22 sayıyla tamamladığı maçta 9 asist, 4 top çalma, 2 ribaunt ve 1 top kaybı ile maçı tamamladı.
NANDO DE COLO
✨6/6 İki Sayı
✨2/3 Üç Sayı
✨4/4 Serbest Atış
✨30 Dakika
✨22 Sayı
✨9 Asist
✨4 Top Çalma
✨2 Ribaunt
✨1 Top Kaybı pic.twitter.com/rzG78Z41Zt
— Sporx (@sporx) January 22, 2021
JAN VESELY
✨10/15 İki Sayı
✨4/4 Serbest ATış
✨24 Sayı
✨6 Ribaunt
✨3 Asist
✨2 Blok
✨1 Top Çalma pic.twitter.com/Qji0f4Zm3e
— Sporx (@sporx) January 22, 2021