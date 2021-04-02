Fenerbahçe Beko'da Vesely şoku!

EuroLeague'in 33. haftasında Barcelona'yı konuk eden Fenerbahçe'de Jan Vesely şoku yaşanıyor.



Sarı - lacivertlilerin Çek yıldızı, karşılaşmanın ilk çeyreğinde sol ayağından sakatlandı ve soyunma odasına götürüldü.



FENERBAHÇE'DEN İLK AÇIKLAMA



Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini, Vesely'nin sakatlığıyla ilgili beIN Sports'a, "Bugün yüksek olasılıkla sahaya dönmeyecek, devre arasında yine denenecek. Yarın MR'ı çekilecek ve son durum belli olacak." açıklamasını yaptı.



