Fenerbahçe Beko'da Vesely şoku!

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Jan Vesely, Barcelona maçında sakatlık yaşadı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe Beko'da Vesely şoku!
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02 Nisan 2021 21:14
EuroLeague'in 33. haftasında Barcelona'yı konuk eden Fenerbahçe'de Jan Vesely şoku yaşanıyor.

Sarı - lacivertlilerin Çek yıldızı, karşılaşmanın ilk çeyreğinde sol ayağından sakatlandı ve soyunma odasına götürüldü.

FENERBAHÇE'DEN İLK AÇIKLAMA

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini, Vesely'nin sakatlığıyla ilgili beIN Sports'a, "Bugün yüksek olasılıkla sahaya dönmeyecek, devre arasında yine denenecek. Yarın MR'ı çekilecek ve son durum belli olacak." açıklamasını yaptı.



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