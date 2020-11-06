Fenerbahçe Beko'da, Nando De Colo sakatlandı

Fenerbahçe Beko gardı Nando De Colo, Khimki karşısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Ataşehir'de Khimki'yi ağırlayan Sarı-Lacivertliler'de maça ilk 5 başlayan De Colo, sakatlığının ardından soyunma odasına gitti.
Sadece 3 dakika sahada kalabilen Fransız gard oyuncusu, baldırından yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın geri kalan bölümünde oynayamayacak.
Ataşehir'de Khimki'yi ağırlayan Sarı-Lacivertliler'de maça ilk 5 başlayan De Colo, sakatlığının ardından soyunma odasına gitti.
Sadece 3 dakika sahada kalabilen Fransız gard oyuncusu, baldırından yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın geri kalan bölümünde oynayamayacak.