Fenerbahçe Beko'da idari ekibe takviye

Fenerbahçe Beko, 39 yaşındaki Sırp Zarko Cabarkapa'yı idari ekibe katmak için harekete geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Fenerbahçe Beko'da idari ekibe takviye
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17 Kasım 2020 18:34
EuroLeague'de mücadele eden Fenerbahçe Beko, 39 yaşındaki Zarko Cabarkapa'yı idari ekibe katıyor.

Emekli Sırp oyuncu, 2015-2019 yılları arasında ABA Ligi'nin sportif direktörlüğünü üstlendi. Cabarkapa, geçtiğimiz sezon Kızılyıldız'ın sportif direktörlüğünü yürüttü.

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'daki görevinden ayrılan ve boşta olan ismi idari ekibe dahil etmek istiyor.

39 yaşındaki Cabarkapa, oyunculuk döneminde Phoenix Suns ve Golden State Warriors gibi takımlarda forma giydi.



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