Fenerbahçe Beko'da bir kişinin testi pozitif çıktı!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda teknik kadrodan bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan Kovid-19 testlerinde teknik kadrodan bir ismin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.



Test sonucu pozitif olan kişi dışındaki oyuncuların, teknik ekibin ve personelin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bugün uygulanan Kovid-19 testlerinde ise tüm sonuçların negatif çıktığı aktarıldı.



Sonucu pozitif olan teknik ekip çalışanının izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.



