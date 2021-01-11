Fenerbahçe Beko'da 1 kişide koronavirüs!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'da 1 kişide koronavirüs!
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11 Ocak 2021 23:21
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın oyuncularına, teknik ekibine ve personeline Kovid-19 testi uygulandığı ve bir kişinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, klinik şikayeti bulunmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.



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