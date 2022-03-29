Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'i mumla arıyor!

Zelkjo Obradovic'in koçluktan ayrılmasından sonra, 2 koç değiştiren Fenerbahçe, sezon başında takımın başına Ali Koç'un büyük beklenti ile getirdiği Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'i mumla arıyor!
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29 Mart 2022 10:08
Fenerbahçe Beko'da Zelkjo Obradovic'in yeri dolmuyor. Sarı-lacivertli ekiple Euroleague şampiyonluğu yaşayan ve Fenerbahçe taraftarının basketbola olan ilgisini artıran Sırp koçun eksikliği aranıyor.

ZELKJO OBRADOVIC'TEN SONRA 3. KOÇ DA GİDİCİ

Euroleague'de (THY Avrupa Ligi) Baskonia, Barcelona'ya kaybeden, daha sonra da Basketbol Süper Ligi'nde de dün Pınar Karşıyaka'ya deplasmanda mağlup olan sarı-lacivertli takımda koç Aleksandar Djordjevic için işler hiç de iyi gitmiyor.

Republika sitesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe Beko'da üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası 54 yaşındaki Sırp koçun görevinden istifa etmemesi durumunda, Başkan Ali Koç tarafından takımdan gönderileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe Beko, Euroleague 24 maç sonunda on ikinci, Basketbol Süper Ligi'nde ise ilk sırada yer alıyor.

OBRADOVIC'IN FENERBAHÇE KARNESİ BAŞARILARLA DOLUYDU

2013 yılında göreve getirildiği Fenerbahçe ile şimdiye dek 507 maça çıkan Obradovic, bu karşılaşmalardan 382 kez galip ayrıldı.

Sırp antrenör, 7 yıllık Fenerbahçe kariyerinde 5 Euroleague Final-Four'u, 3 Euroleague Finali, 1 Euroleague Şampiyonluğu, 4 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferini yaşadı.

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