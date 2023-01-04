Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında!

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Zalgiris Kaunas'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında!
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04 Ocak 2023 12:58
Basketbol THY Euroleague'in 17'nci ve ilk devrenin son haftasında Fenerbahçe Beko, perşembe günü deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla karşılaşacak.

Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Son 4 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, beşinci sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Zalgiris Kaunas ise 9. sırada bulunuyor.

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