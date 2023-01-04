Fenerbahçe Beko, Zalgiris deplasmanında!

Basketbol THY Euroleague'in 17'nci ve ilk devrenin son haftasında Fenerbahçe Beko, perşembe günü deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla karşılaşacak.
Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Son 4 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, beşinci sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Zalgiris Kaunas ise 9. sırada bulunuyor.
Zalgirio Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
Son 4 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, beşinci sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Zalgiris Kaunas ise 9. sırada bulunuyor.
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