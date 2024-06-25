Fenerbahçe Beko yeni transferini açıkladı

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe Beko eski oyuncusu Nicolo Melli'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko yeni transferini açıkladı
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25 Haziran 2024 11:55
Son güncelleme 25 Haziran 2024 12:19
Sarunas Jasikevicius yönetiminde yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko bir transferi daha açıkladı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada Olimpia Milano ile yollarını ayıran Nicolo Melli'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2017-2019 yılları arasında formamızı giyen ve son olarak İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milano ekibinde oynayan İtalyan uzun Nicolo Melli (2.05, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Nicolo Melli'ye hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

33 yaşındaki İtalyan uzun forvet 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe formasını giymişti.

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