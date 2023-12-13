Fenerbahçe Beko'ya yeni başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis ile yolların ayrılmasının ardından yeni antrenör için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüpte gündeme gelen ilk isim Sarunas Jasikevicius oldu.



Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'un en güçlü aday olarak yönetimde masaya yatırıldı.



Litvanyalı gazeteci Donatas Urbonas'ın haberine göre ise Fenerbahçe yönetimi, Sarunas Jasikevicius ile temas kurdu. İlk görüşmelerde 2,5 yıllık sözleşme konusunda büyük oranda ilerleme kaydedildi.



Fenerbahçe Beko'da daha önce basketbol oynayan Sarunas Jasikevicius'un perşembe günü İstanbul'a gelmesinin beklendiği belirtildi. Ayrıca Jasikevicius'un cuma günkü AS Monaco ile oynanacak EuroLeague maçında çıkma ihtimalinin olduğu vurgulandı.



Geçen sezon Barcelona'yı çalıştıran 47 yaşındaki Sarunas Jasikevicius, İspanyol ekibinden sonra bir takıma imza atmadı.





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