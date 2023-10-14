Fenerbahçe Beko'ya Tyler Dorsey şoku!

Fenerbahçe Beko, Valencia Basket maçında sakatlanan Tyler Dorsey'in durumu hakkında açıklama yaptı.



Sarı-lacivertli kulüp, yapılan tetkikler sonrasında Tyler Dorsey'in sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;



"Oyuncumuz Tyler Dorsey, 13 Ekim Cuma günü (dün) oynanan Valencia Basket maçında sağ ayağından sakatlık geçirmiştir.



Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı tetkikleri neticesinde sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir.



Tedavisine başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



