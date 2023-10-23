Fenerbahçe Beko'ya Tyler Dorsey'den iyi haber

Fenerbahçe Beko'da sakatlık yaşayan Tyler Dorsey'in iyileşme süreci beklenenden hızlı ilerlediği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'ya Tyler Dorsey'den iyi haber
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23 Ekim 2023 15:00
THY EuroLeague'de sezonun ilk 4 maçından 3 galibiyet çıkarmayı başaran Fenerbahçe Beko'ya sakat oyunculardan Tyler Dorsey'den iyi haber geldi.

SDNA'nın haberine göre; Fenerbahçe Beko'da sakatlık yaşayan Tyler Dorsey'in iyileşme süreci beklenenden hızlı ilerliyor.

"BU HAFTA OYNAYABİLİR"

Haberde; 2 ay gibi bir süre parkelerden uzak kalması beklenen Dorsey'in çok daha erken parkelere dönebileceği belirtilirken, yıldız oyuncunun bu cuma oynanacak Bayern Münih maçının kadrosunda yer alabileceği yazıldı.

Tyler Dorsey, Fenerbahçe'nin THY EuroLeague'in ilk haftasında 85-82 kazandığı Olimpia Milano maçında 15 sayı 3 ribaunt 3 asistlik performansı ile yıldızlaşmıştı.

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