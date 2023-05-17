Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!

Fenerbahçe Beko'ya Metecan Birsen'den kötü haber geldi.
Sarı-lacivertli kulüp, Anadolu Efes karşılaşmasında sakatlanan Metecan Birsen'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Oyuncumuz Metecan Birsen, 16 Mayıs Salı günü (dün) oynanan Anadolu Efes maçında sağ dizinden sakatlık geçirmiştir.
Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde arka çapraz bağ kısmi yırtığı tespit edilmiştir.
Metecan Birsen'in sahalara dönüş süresinin yaklaşık bir ay olması öngörülmektedir."
Sarı-lacivertli kulüp, Anadolu Efes karşılaşmasında sakatlanan Metecan Birsen'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Oyuncumuz Metecan Birsen, 16 Mayıs Salı günü (dün) oynanan Anadolu Efes maçında sağ dizinden sakatlık geçirmiştir.
Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde arka çapraz bağ kısmi yırtığı tespit edilmiştir.
Metecan Birsen'in sahalara dönüş süresinin yaklaşık bir ay olması öngörülmektedir."