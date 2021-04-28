Fenerbahçe Beko'ya Jan Vesely müjdesi!

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Jan Vesely, CSKA Moskova ile oynanacak serinin 3. maçı öncesi geri döndü.



2 Nisan'da Ataşehir'de oynanan Barcelona maçının ilk çeyreğinde sakatlanan Jan Vesely, CSKA Moskova'ya karşı serinin ilk 2 maçında oynayamamıştı. Fenerbahçe, CSKA Moskova'ya karşı mücadelesiyle ayakta kalsa da bunu skora yansıtamamış ve seride 2-0 geriye düşmüştü.



Fenerbahçe'de koç Igor Kokoskov ve 3 oyuncu, sağlık protokolleri nedeniyle bu maçta yer alamayacak.



Fenerbahçe Beko ile CSKA Moskova, 20.45'te Ataşehir'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, kazanarak seriyi 4. maça taşımayı istiyor.



