Fenerbahçe Beko'ya 3 isimden kötü haber!

Fenerbahçe Beko; Dyshawn Pierre, Sertaç Şanlı ve Metecan Birsen'in THY EuroLeague çift maç haftası karşılaşmalarında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'ya 3 isimden kötü haber!
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13 Kasım 2023 14:53
Fenerbahçe Beko'ya 3 isimden kötü haber geldi. Kulüp; Dyshawn Pierre, Sertaç Şanlı ve Metecan Birsen'in THY EuroLeague çift maç haftası karşılaşmalarında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Takımımızda Dyshawn Pierre, Sertaç Şanlı ve Metecan Birsen çift maç haftası karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Nick Calathes ve Marko Guduric ise takımla seyahat edecek ve durumlarına maç gününde karar verilecek."

Fenerbahçe, TYH EuroLeague'de çift maç haftasında salı günü Kızılyıldız, perşembe günü ise Maccabi Te Aviv ile karşılaşacak.

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