Fenerbahçe Beko, uzatmalarda yarı finale yükseldi!

Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda TOFAŞ ile karşı karşıya geldi.



Sarı-lacivertliler, mücadelede 20 sayı geriye düşmesine rağmen, maçı 76-76 uzatmaya götürmeyi başardı.



Fenerbahçe, uzatmada da rakibini 93-88 mağlup ederek yarı finale yükseldi.



Sarı-lacivertli takımın yarı finaldeki rakibi ise Galatasaray Nef oldu.



Karşılaşmaya Cook ve Shepherd'ın sayılarıyla başlayan TOFAŞ karşısında Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu ile etkili oldu ve 4. dakika 6-5 konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra adeta rakibine nefes aldırmayan TOFAŞ, Simmons ve Shepheard'ın sayılarıyla 11-0'lık seri yakalayarak skoru 6. dakikada 16-6'ya getirdi. Seriyle beraber parkedeki kontrolü de eline alan Bursa temsilcisi, çeyreği 25-16 önde bitirdi.



İkinci çeyreğe Muhsin Yaşar'ın pota altı ve Emre Tanışan'ın boyalı alanın dışından bulduğu sayılarla iyi başlayan TOFAŞ, 12. dakikada farkı 14'e (30-16) çıkardı. Özellikle Shepherd ile sabırlı set hücumlarının ardından bulduğu sayılarla tempoyu arttıran mavi-yeşilliler, 15. dakikada farkı 20'ye (41-21) kadar çıkardı. Kalan dakikalarda Guduric ve Melih Mahmutoğlu'yla hücumda etkinliğini arttıran Fenerbahçe Beko, soyunma odasına giderken farkı azaltmayı başarsa da ilk yarı 48-37 TOFAŞ üstünlüğüyle sonuçlandı.



Üçüncü çeyrekte tempo biraz daha düşerken daha kontrollü oynayan ve savunmayı daha iyi yapan TOFAŞ, Shepherd ve Zubcic'in asist sayılarıyla final periyotuna 64-52 skor avantajıyla girmeyi başardı.



Son çeyrek çekişmeye sahne oldu. Oyuna hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Pierre ve Guduric'in skor yükünü üstlendiği anlarda 34. dakikada farkı 5'e indirmeyi başardı: 69-64. Sarı-lacivertli ekibin bu dönüşüne TOFAŞ bir türlü reaksiyon veremedi ve Melih Mahmutoğlu da skor katkısında bulununca Fenerbahçe Beko 37. dakikada uzun süre sonra tekrar öne geçti: 73-74. Guduric'in bitime 2 dakika kala boyalı alandan bulduğu sayıya (73-76) TOFAŞ son dakikada Shepherd ve Berk Uğurlu'yla karşılık verince son 36 saniyeye 76-76 eşitlikle girildi. İki takımda kalan sürede sayı bulamayınca maç uzatmalara gitti.



Uzatma dakikalarında Berk Uğurlu, Yiğit Arslan ve Cook ile skor üreten TOFAŞ, uzatmanın 3. dakikasını 85-82 önde geçti. Rakibine Henry, Palonora ve Melih Mahmutoğlu ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, bitime 1 dakika kala skoru lehine çevirmeyi başardı: 88-90. Bitime saniyeler kala son hücum şansını elde elen TOFAŞ, Cook'un 3 sayılık denemesinden sonuç alamayınca rakibine faul yaptı ve bu atışları Booker ile değerlendiren Fenerbahçe Beko parkeden 93-88 galip ayrıldı.



Salon: TOFAŞ



Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil



TOFAŞ: Zubcic 18, Shepherd 18, Berk Uğurlu 7, Simmons 8, Cook 20, Emre Tanışan 5, Ennis 4, Yiğit Arslan 2, Muhsin Yaşar 6



Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 27, Henry 6, Pierre 15, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu 2, Metecan Birsen, İsmet Akpınar, Biberoviç 9, Guduric 11, Booker 14



1. Periyot: 25-16



Devre: 48-37



3. Periyot: 64-52



Normal süre: 76-76



5 faulle çıkan: 38.49 Guduric (Fenerbahçe Beko)





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