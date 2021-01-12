Fenerbahçe Beko, üst üste 4. kez kazandı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında TD Systems Baskonia'yı ağırladı.

Haber; AA
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Fenerbahçe Beko, üst üste 4. kez kazandı
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12 Ocak 2021 22:28
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Baskonia'yı konuk etti. Sarı-Lacivertliler maçı 96-76 kazandı.

Fenerbahçe, EuroLeague'deki 19. maçında 9. galibiyetini aldı. Sarı-Laciverliler üst üste 4. maçını kazandı. Fenerbahçe Beko'da De Colo kaydettiği 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

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