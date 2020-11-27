Fenerbahçe Beko toparlanamıyor

THY Euroleague 11. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Valencia'yı ağırladı. Mücadele 90-86 Valencia üstünlüğüyle sona erdi.
EuroLeague'de son 3 maçında sırasıyla Barcelona, Baskonia ve Real Madrid deplasmanlarından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe, Valencia yenilgisiyle İspanyollara karşı üst üste 4. yenilgisini aldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 11. maçında 7. yenilgisini aldı. 10 maça çıkan Valencia ise 7. galibiyetine ulaştı.
Detaylar birazdan...
EuroLeague'de son 3 maçında sırasıyla Barcelona, Baskonia ve Real Madrid deplasmanlarından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe, Valencia yenilgisiyle İspanyollara karşı üst üste 4. yenilgisini aldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 11. maçında 7. yenilgisini aldı. 10 maça çıkan Valencia ise 7. galibiyetine ulaştı.
Detaylar birazdan...