Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Perşembe günü Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e konuk olacak
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20 Ekim 2021 10:59
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Perşembe günü İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.

Wizink Center'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Ligde ikişer galibiyeti ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 8. sırada yer alıyor.

Real Madrid ise 3 galibiyet ve bir yenilginin ardından 4. sırada bulunuyor.


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