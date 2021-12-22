Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Fransa deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Fransa deplasmanında
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22 Aralık 2021 12:09
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Perşembe günü deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla karşılaşacak.

Lyon kentindeki Astroballe Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 9. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 5 maça çıkarmaya çalışacak.

LDLC Asvel'in de organizasyonda 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.


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