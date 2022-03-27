Fenerbahçe Beko, son topta kaybetti!

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka deplasmanına konuk oldu.



5 saniye kala 72-71 önde olan sarı-lacivertliler, İzmir ekibinin son toptaki 3'lüğüne engel olamadı ve salondan 74-72 mağlubiyetle ayrıldı.



Ligde bir maçı eksik Pınar Karşıyaka 16. galibiyetini alırken, Fenerbahçe Beko 5. yenilgisini yaşadı.



Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketlerle 12 sayı bulduğu süreçte periyodun bitimine 4 dakika kala aradaki farkı 10 sayıya çıkardı: 17-7. Kalan bölümde Henry ve Metecan Birsen'le aradaki farkı 14 sayıya yükselten (25-11) konuk ekip, periyodu 25-14 önde bitirdi.



İkinci periyoda iyi başlayan Pınar Karşıyaka, 19 sayı bulduğu ve rakibine sadece 3 sayı izni verdiği bölümde bitime 2 dakika kala 33-28 üstünlük kurdu. Son dakikaya 33-32 önde giren rakibi karşısında Melih Mahmutoğlu ile 2 tane 3 sayılık basket bulan Fenerbahçe Beko soyunma odasına 38-34 üstün gitti.



Üçüncü periyodun başında Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle farkı 7 sayıya yükselten (41-34) konuk ekibe Colson, M'Baye ve Tyus'un basketleriyle 7-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 24. dakikada beraberliği yakaladı: 41-41. Son 2 dakikasına 49-48 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle girilen periyot 51-51 eşitlikle tamamlandı.



Son periyotta 32. dakikada Polonara'nın 3 sayılık basketiyle 57-56 üstünlük kuran rakibi karşısında Taylor, Colson ve Berkan Durmaz'la 8-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip son 35. dakikayı 7 sayı farkla 64-57 üstün geçti. Son dakikasına Pınar Karşıyaka'nın 67-63 üstün girdiği müsabakada Fenerbahçe Beko bitime 6 saniye kala Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla 72-71 öne geçti. Pınar Karşıyaka, M'Baye'nin son hücumda bulduğu 3 sayılık basketle müsabakadan 74-72 galip ayrıldı.



Müsabakanın 3. periyodunda Pınar Karşıyakalı taraftarların tezahüratları nedeniyle hakemler tarafından anons yaptırıldı.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Serhat Büker



Pınar Karşıyaka: Taylor 5, Yunus Sonsırma, Colson 13, M'Baye 24, Tyus 5, Berkan Durmaz 13, Mahir Ağva 2, Can Korkmaz 3, Roll 9



Fenerbahçe Beko: Henry 11, Melih Mahmutoğlu 29, Pierre 9, Polonara 9, Floyd 3, Barthel 4, Metecan Birsen 3, Şehmus Hazer 1, İsmet Akpınar 3



1. periyot: 14-25



Devre: 34-38



3. periyot: 51-51









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