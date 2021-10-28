Fenerbahçe Beko, son topta kaybetti!

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Olimpiakos ile karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, son topta kaybetti!
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28 Ekim 2021 22:45
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk oldu.

Barış ve Dostluk Salonu'ndaki karşılaşma, Olympiakos'un 67-65'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 5. mağlubiyetini aldı.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvanya), Rain Peerandi (Estonya)

Olympiakos: Walkup 3, Dorsey 10, Papanikolaou 5, Vezenkov 7, Fall 10, Larentzakis 10, Sloukas 14, Printezis, Jean-Charles 4, McKissic 4

Fenerbahçe: Henry 8, Pierre 4, Guduric 10, Vesely 14, Booker 2, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 2, Melih Mahmutoğlu 6, De Colo 10, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu

1. Periyot: 19-14

Devre: 45-34

3. Periyot: 55-53

 


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