Fenerbahçe Beko, son topta kaybetti!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, son topta kaybetti!
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21 Ekim 2021 23:55
THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk oldu.

Wizink Center'daki karşılaşma, Real Madrid'in 70-69'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki 3. mağlubiyetini aldı.

Salon: Wizink Center

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Milan Nedovic (Sırbistan)

Real Madrid: Huertel 10, Abalde 7, Hanga 6, Poirier 5, Yabusele 2, Williams 5, Causeur 16, Fernandez 6, Vukcevic, Alocen 8, Ndiaye 2, Taylor 3

Fenerbahçe Beko: De Colo 11, Henry 9 , Pierre 3, Vesely 10, Booker 6, Şehmus Hazer 4, Shayok 5, Melih Mahmutoğlu 7, Guduric, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu 5

1. Periyot: 10-15

Devre: 35-41

3. Periyot: 50-52

 


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