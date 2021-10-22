Fenerbahçe Beko, son topta kaybetti!

THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk oldu.
Wizink Center'daki karşılaşma, Real Madrid'in 70-69'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki 3. mağlubiyetini aldı.
Salon: Wizink Center
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Milan Nedovic (Sırbistan)
Real Madrid: Huertel 10, Abalde 7, Hanga 6, Poirier 5, Yabusele 2, Williams 5, Causeur 16, Fernandez 6, Vukcevic, Alocen 8, Ndiaye 2, Taylor 3
Fenerbahçe Beko: De Colo 11, Henry 9 , Pierre 3, Vesely 10, Booker 6, Şehmus Hazer 4, Shayok 5, Melih Mahmutoğlu 7, Guduric, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu 5
1. Periyot: 10-15
Devre: 35-41
3. Periyot: 50-52
Wizink Center'daki karşılaşma, Real Madrid'in 70-69'luk üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki 3. mağlubiyetini aldı.
Salon: Wizink Center
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Anne Panther (Almanya), Milan Nedovic (Sırbistan)
Real Madrid: Huertel 10, Abalde 7, Hanga 6, Poirier 5, Yabusele 2, Williams 5, Causeur 16, Fernandez 6, Vukcevic, Alocen 8, Ndiaye 2, Taylor 3
Fenerbahçe Beko: De Colo 11, Henry 9 , Pierre 3, Vesely 10, Booker 6, Şehmus Hazer 4, Shayok 5, Melih Mahmutoğlu 7, Guduric, Polonara 9, Ahmet Düverioğlu 5
1. Periyot: 10-15
Devre: 35-41
3. Periyot: 50-52