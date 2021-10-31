Fenerbahçe Beko, son çeyrekte farka gitti

ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basketbol'u 102-80 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, son çeyrekte farka gitti
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31 Ekim 2021 17:21
ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basketbol'u konuk etti.

Ülker Sports Arena'da oynanan karşılaşma, Fenerbahçe Beko'nun 102-80'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertliler bu sonucun ardından ligdeki 5. galibiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Semih Vural, Musa Kazım Çetin

Fenerbahçe Beko: Shayok 11, Melih Mahmutoğlu 27, Henry 15, Vesely 11, Polonara 4, İsmet Akpınar 9, Guduric 5, Ahmet Düverioğlu 6, Metecan Birsen 9, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç, Ekrem Sancaklı 5

Gaziantep Basketbol: Gulley 18, Luther 6, Peterson 22, İsmail Cem Ulusoy 3, Alpha Kaba 21, Doyle 7, Orhan Aydın Haciyeva 3, Tevfik Akdamar, Harun Apaydın, Dusan Cantekin,

1. Periyot: 21-32

Devre: 46-47

3. Periyot: 71-66

5 faulle çıkan: 34.42 Gulley (Gaziantep Basketbol)


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