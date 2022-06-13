Fenerbahçe Beko, şampiyon!

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes 92-80 mağlup etti. Seride durumu 3-1 yapan Fenerbahçe 4 yıl sonra şampiyon oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, şampiyon!
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13 Haziran 2022 20:26
ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem'de oynanan karşılaşmadan Fenerbahçe Beko 90-82 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla seride durumu 3-1 yapan Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaştı.

2018'den sonra ilk kez şampiyon olan Fenerbahçe, toplamda ise 10. şampiyonluğunu elde etti.

ŞAMPİYONLUK SONRASI AÇIKLAMALAR

Melih Mahmutoğlu:

"Daha iyi yerlere gelebilirdik. Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor. Zor bir sezon oldu. Bu takım her şeyi hak ediyor. Herkes bunu hak ediyor, mutluyuz, devam edeceğiz. Taraftarımıza, camiamıza hayırlı olsun."

Djordjevic:

"İnanılmaz bir başarı… Bunu hak ettik, herkesle gurur duyuyorum"

Nando de Colo:

"İnanılmaz, Avrupa'nın en iyi takımına karşı oynadık ve bunu başardık. Çok mutluyuz."

Jan Vesely:

"Çok mutluyum, inanılmaz mutluyum. İki kez EuroLeague şampiyonu olan bir rakibimiz vardı, kolay değildi ancak biz, en başından bu yana şampiyonluğa inandık"

Devin Booker:

"Harika hissediyorum… Bu şampiyonluğu hak ettik ve bu şampiyonluğu taraftarımıza armağan ediyorum"

 

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