Fenerbahçe Beko, sahasında kazandı

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de sahasında Bayern Münih'i 79-71 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, sahasında kazandı
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12 Ocak 2023 22:33
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'de 19. haftada Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk etti.

Sarı-lacivertliler, salondan 79-71 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu galibiyetle üst üste ikinci, toplamda 12. galibiyetini elde etti.

Salon: Ülker ve Spor Etkinlik

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Luka Kardum (Hırvatistan)

Fenerbahçe Beko: Motley 22, Wilbekin 11, Calathes 9, Hayes-Davis 4, Booker 5, Metecan Birsen 6, Edwards 9, Pierre, Guduric 8, Antetokounmpo 5

Bayern Münih: Weiler-Babb 9, Winston 12, Bonga 2, Rubit 21, Gillespie 6, Walden 7, Giffey 2, Hunter 2, Jaramaz 4, Harris 6

1. Periyot: 19-18

Devre: 46-39

3. Periyot: 67-49

5 Faulle Çıkan: 38.26 Gillespie (Bayern Münih)

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