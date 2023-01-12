Fenerbahçe Beko, sahasında kazandı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'de 19. haftada Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk etti.
Sarı-lacivertliler, salondan 79-71 galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe bu galibiyetle üst üste ikinci, toplamda 12. galibiyetini elde etti.
Salon: Ülker ve Spor Etkinlik
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Luka Kardum (Hırvatistan)
Fenerbahçe Beko: Motley 22, Wilbekin 11, Calathes 9, Hayes-Davis 4, Booker 5, Metecan Birsen 6, Edwards 9, Pierre, Guduric 8, Antetokounmpo 5
Bayern Münih: Weiler-Babb 9, Winston 12, Bonga 2, Rubit 21, Gillespie 6, Walden 7, Giffey 2, Hunter 2, Jaramaz 4, Harris 6
1. Periyot: 19-18
Devre: 46-39
3. Periyot: 67-49
5 Faulle Çıkan: 38.26 Gillespie (Bayern Münih)
Sarı-lacivertliler, salondan 79-71 galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe bu galibiyetle üst üste ikinci, toplamda 12. galibiyetini elde etti.
Salon: Ülker ve Spor Etkinlik
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Luka Kardum (Hırvatistan)
Fenerbahçe Beko: Motley 22, Wilbekin 11, Calathes 9, Hayes-Davis 4, Booker 5, Metecan Birsen 6, Edwards 9, Pierre, Guduric 8, Antetokounmpo 5
Bayern Münih: Weiler-Babb 9, Winston 12, Bonga 2, Rubit 21, Gillespie 6, Walden 7, Giffey 2, Hunter 2, Jaramaz 4, Harris 6
1. Periyot: 19-18
Devre: 46-39
3. Periyot: 67-49
5 Faulle Çıkan: 38.26 Gillespie (Bayern Münih)
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