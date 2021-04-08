Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e kaybetti

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34'üncü ve normal sezonun son haftasında İspanya ekibi Real Madrid'i ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede kazanan 93 - 67'lik skorla Real Madrid oldu.



Fenerbahçe Beko bu sonucun ardından ilk 4 şansını kaybetti. Real Madrid, bir maçta 19 üçlük atarak kulüp rekoru kırdı.





FENERBAHÇE İÇİN İKİ İHTİMAL KALDI



Real Madrid yenilgisinin ardından ev sahibi avantajını alma şansını kaybeden ve sezonu diğer maçların sonuçlarına göre 6. ya da 7. sırada tamamlayacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel 2 rakibi ortaya çıktı.



Fenerbahçe Beko'nun playofftaki rakibi, ikinci sırayı garantileyen CSKA Moskova ya da üçüncülük basamağını alan Anadolu Efes olacak.



Barcelona, Bayern Münih'i yenerse, Fenerbahçe, Anadolu Efes ile eşleşecek, karşılaşmadan Alman ekibi galip ayrılırsa, CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko eşleşmesi gerçekleşecek.



ANADOLU EFES İÇİN DE İKİ MUHTEMEL



Barcelona - Bayern Münih maçı, Anadolu Efes'in de rakibini belirleyecek. Barcelona'nın kazanması durumunda Fenerbahçe Beko ile eşleşecek olan Anadolu Efes, Bayern Münih kazanırsa Real Madrid ile kozlarını paylaşacak.



