Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ertelendi

THY EuroLeague'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko'nun Real Madrid'i konuk edeceği karşılaşma ertelendi.



29 Aralık Çarşamba günü oynanması planlanan müsabakanın, İspanyol ekibinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacağı açıklandı.



Fenerbahçe Beko'nun 17 hafta sonunda EuroLeague'de 7 galibiyeti bulunuyor.



LİG MAÇI DA ERTELENDİ



Ayrıca Fenerbahçe Beko'nun 2 Ocak'ta Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı ING Basketbol Süper Lig maçı da Büyükçekmece takımındaki en az 6 ismin karantinaya alınması nedeniyle ertelendi.





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