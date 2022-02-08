Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e tersten rekor kırdırttı

THY EuroLeague'de 18. haftanın erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid karşı karşıya geldi.



Mücadelenin ilk yarısında tarihi bir sonuç ortaya çıktı.



Sarı - lacivertliler, Real Madrid'e karşı ilk yarıyı 27-17'lik üstünlükle tamamladı.



Sadece 17 sayı bulabilen Real Madrid takımı, bir devrede atılan en düşük sayıyla kulübün EuroLeague tarihine geçti.



Eflatun - beyazlıların daha önce attığı en düşük sayı, 2004/05 sezonunda Cibona Zagreb'e karşı bulduğu 23 sayıydı.



Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e karşı kulüp tarihinin en düşük skor performansını yaşatmış oldu.





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