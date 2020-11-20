Fenerbahçe Beko, Real Madrid deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 10. hafta maçında Real Madrid'e konuk oluyor.



20 Kasım Cuma günü TSİ 23.00'da Wizink Center'da oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Matej Boltauzer (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Joseph Bissang (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.



Real Madrid-Fenerbahçe Beko mücadelesi, EuroLeague'de 10. hafta karşılaşmaları arasında "Haftanın Maçı" olma özelliği taşıyacak.



Fenerbahçe Beko'da son durum



Fenerbahçe, EuroLeague'de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında istediğini alamadı. 17 Kasım Salı günü TD Systems Baskonia'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 86-68 kaybetti. Dokuzuncu maçlar sonunda dört galibiyette kalan Fenerbahçe'de, bu maçın en skorer isimleri 15 sayıyla Jan Vesely ve 11'er sayı bulan Kenan Sipahi ile Dyshawn Pierre oldu.



Sarı-lacivertliler, ING Basketbol Süper Ligi'ndeki son karşılaşmasında 14 Kasım Cumartesi günü Türk Telekom'a konuk oldu. Fenerbahçe Beko, büyük çekişmeye sahne olan maçta rakibini 81-82 yenerek sekizde sekiz yaptı. Sarı lacivertlilerde Lorenzo Brown 16 sayı, 6 asist, 5 ribaund; Jarell Eddie 14 sayı ve 7 ribaund istatistikleri üretti.



Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Nando De Colo'nun tedavisi sürüyor.



"BİZİM İÇİN ZORLU BİR MAÇ OLACAK"



Igor Kokoskov: "EuroLeague'deki en iyi takımlardan biriyle karşılaşacağız. Maccabi'ye karşı çok iyi bir maç oynayarak ve iyi bir galibiyet elde ederek bu karşılaşmaya geliyorlar. Üst üste dört galibiyetlik bir serileri var. Evlerinde oynayacaklar. Birçok tecrübeli isme sahipler ve nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Doğru mental hazırlıkla bu maça gelmeli ve oyun planımızı sahaya tam olarak yansıtmalıyız. Böyle bir takıma karşı kazanmak için mutlaka oyun planınıza sadık kalabilmeli, akıllı olmalı ve çok sert oynamalısınız. Çünkü rakibimiz hem bireysel olarak çok tecrübeli hem de uzun süredir birlikte oynama alışkanlığına sahip. Bizim için çok zorlu bir karşılaşma olacak."



Jarell Eddie: "Bizim için büyük bir maç olacak. EuroLeague'de kötü bir seriyle bu karşılaşmaya geliyoruz. Bu nedenle parkeye çıkıp iyi bir mücadele ortaya koymalı ve galibiyet için savaşmalıyız. Real Madrid harika bir takım. Özellikle kendi evlerinde çok iyiler. Ama biz bildiğimiz oyunu oynamalıyız."







