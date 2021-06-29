Fenerbahçe Beko, Polonara'yı açıkladı

Fenerbahçe Beko'nun transfer hamleleri



✍Devin Booker

✍Achille Polonara

✍Marial Shayok

✍Pierria Henry

✍İsmet Akpınar



— Sporx (@sporx) June 29, 2021

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki sezonunu İspanyol temsilcisi TD Systems Baskonia'da geçiren İtalyan forvet Achille Polonara (2.02, 1991) ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.Achille Polonara, 23 Kasım 1991 tarihinde İtalya'nın Ancona kentinde dünyaya geldi. Teramo Basket ile basketbola adım atan Polonara, 2009-2010 sezonunda ilk kez Serie A'da yarışma şansı buldu. 2009-2012 yılları arasında bu takımın formasını giyen Polonara, 2012 yazında Pallacanestro Varese'ye geçti. 2012-13 ve 2013-14 yılları arasında bu takımda forma giyen Polonara, ilk kez EuroCup'ta mücadele etme şansını da 2013-14'te bu ekiple yaşadı.Başarılı forvet, 2014-15 sezonu için Pallacanestro Reggiana Reggio Emilia'ya transfer oldu. Üç sezon geçirdiği Reggio Emilia'da 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında EuroCup'ta başarılı bir performans ortaya koyan ve 2015 yılında da İtalya Süper Kupası'nı kazanan Polonara, 2017 yazında ise Dinamo Sassari kadrosuna dahil oldu.Dinamo Sassari yılları, Polonara'ya EuroLeague kapılarını açan dönem oldu. 2018-2019 sezonunda bu takımla FIBA Europe Cup'ı kazanan başarılı forvet, aynı sezonun sonunda ise güçlü İspanyol temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz'e transfer oldu.Achille Polonara, İspanyol temsilcisiyle iki başarılı sezonu geride bıraktı. İlk kez boy gösterdiği EuroLeague'de kendisini en iyi forvet oyuncularından biri olarak ispatlayan Polonara, takımının 2019-20 sezonu ACB şampiyonluğunda da önemli pay sahibi oldu.Polonara, 2020-21 sezonunda Baskonia ile 33 EuroLeague maçına çıktı ve bu karşılaşmaların 29'una ilk beşte başladı. Bu karşılaşmalarda ortalama 30 dakika parkede kalan Polonara, maç başına 12.2 sayı (%57.2 iki sayı, %44.3 üç sayı), 6.6 ribaund, 1.9 asist, 1.2 top çalma, 0.9 blok ve 16.5 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. İtalyan forvetin bu performansı, EuroLeague Oyuncular Birliği tarafından 'En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu' ödülüyle taçlandırıldı.Achille Polonara, yüksek enerjisi ve oyunun iki yönündeki etkinliğiyle tanınıyor. Başarılı oyuncu, dört numarada forma giymesinin yanı sıra hem üç numarada hem de kısa beşlerde pivot pozisyonunda görev yapabiliyor. Solak oyuncu, hem ribaundlarda hem de dış atışlarda önemli bir koz olarak biliniyor. Polonara, aynı zamanda İtalya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.2009-12 (Teramo)2012-14 (Varese)2014-17 (Reggio Emilia)2017-19 (Sassari)2019-21 (Baskonia)2019-20 Baskonia: 27 maç, 13 dakika, 3.1 sayı, 2.8 ribaund, 0.6 top çalma, 0.4 blok, 4.2 verimlilik2020-21 Baskonia: 33 maç, 30 dakika, 12.2 sayı, 6.6 ribaund, 1.9 asist, 1.2 top çalma, 0.9 blok, 16.5 verimlilik