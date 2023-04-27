Fenerbahçe Beko, Pire'de kazanamadı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 79-68 yenildi.



Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Walkup'ı durdurmakta zorlanan ve 14-7 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, Pierre, Calathes ve Jekiri'nin sayılarıyla yeniden oyunda dengeyi sağladığı (16-16) ilk çeyreği 21-19 önde geçti.



İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko'nun iki kez farkı açma girişimine Vezenkov ve Larentzakis'in basketleriyle karşılık veren ev sahibi ekip, Papanikolaou'nun üç sayılık atışıyla soyunma odasına 37-35 üstünlükle gitti.



Vezenkov ve Canaan'ı durdurmakta zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında 28. dakikada skoru 60-49'a getiren Olympiakos, kalan bölümde oyunun hakimiyetini tamamen ele geçirerek salondan 79-68 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.



Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede ikinci maç 28 Nisan Cuma günü yine Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.



Salon: Barış ve Dostluk



Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Tomislav Hordov (Hırvatistan)



Olympiakos: Walkup 7, Canaan 18, Fall 9, Vezenkov 19, Papanikolaou 3, Larentzakis 3, Sloukas 5, Peters, Black 4, Mckissic 11



Fenerbahçe Beko: Calathes 7, Hayes-Davis 11, Pierre 13, Jekiri 4, Dorsey, Motley 15, Şehmus Hazer, Guduric 12, Metecan Birsen, Edwards 6, Melih Mahmutoğlu, Antetokounmpo



1. periyot: 19-21



Devre: 37-35



3. periyot: 63-51





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