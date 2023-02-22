Fenerbahçe Beko, Partizan deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de deplasmanda Partizan ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, Partizan deplasmanında
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22 Şubat 2023 13:21
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 25. haftasında perşembe deplasmanda Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan ile karşı karşıya gelecek.

Stark Arena'da oynanacak müsabaka saat 23.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Beko'nun 24. haftada oynayacağı EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçı Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti.

THY EuroLeague'de çıktığı 23 maçta 14 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekip ise 24 maçta 13 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 6. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Partizan, 73-72 kazanmıştı.

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