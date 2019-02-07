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Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u ağırlıyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında 8 Şubat Cuma akşamı Yunan temsilcisiyle karşı karşıya gelecek

Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u ağırlıyor
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07 Şubat 2019 12:23
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında 8 Şubat Cuma akşamı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 18 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakaların 9'unu kazanan, 12'sini de yitiren Panathinaikos ise 11. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile yaptığı 26 maçta 12 galibiyet, 14 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 81-69 kazanmıştı.

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