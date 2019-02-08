Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos(Euroleague) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

08 Şubat 2019 03:01
Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı saat kaçta?
Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. THY Avrupa Ligi normal sezonun 22. maçında Fenerbahçe Beko-Panathinaikos karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE BEKO-PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. THY Avrupa Ligi normal sezonun 22. maçında Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı naklen yayınlanacak.

8 Şubat Perşembe günü saat TSİ 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı 8 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'ten itibaren beIN Sports 3 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

FENERBAHÇE BEKO-PANATHINAIKOS MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 18 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakaların 9'unu kazanan, 12'sini de yitiren Panathinaikos ise 11. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile yaptığı 26 maçta 12 galibiyet, 14 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 81-69 kazanmıştı.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Panathinaikos)

Sayı: 84.0 – 77.8
2 Sayı: %59.1 - %54.8
3 Sayı: %43.8 - %30.2
Serbest atış: %79.8 - %69.8
Ribaund: 30.2 – 32.1
Asist: 19.0 – 16.3 
Top çalma: 6.7 – 7.2
Blok: 2.0 – 2.2
Verimlilik: 99.4 – 81.7

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Panathinaikos)

Sayı: 75.3 – 79.4
2 Sayı: %54.8 - %54.3
3 Sayı: %35.3 - %36.8
Serbest atış: %74.4 - %73.6
Ribaund: 28.9 – 34.6
Asist: 17.0 – 18.1
Top çalma: 6.0 – 5.6
Blok: 1.7 – 2.8
Verimlilik: 78.4 – 89.4

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Panathinaikos)

Sayı: Vesely 14.4, Sloukas 11.6, Kalinic 9.2 / Calathes 11.7, Langford 11.2, Thomas 8.6
Ribaund: Vesely 5.6 / Gist 3.9
Asist: Sloukas 4.8, Vesely 2.6 / Calathes 8.3
Top çalma: Vesely 1.7, Melli 1.0 / Calathes 1.6
Verimlilik Puanı: Vesely 21.2, Sloukas 15.7, Lauvergne 10.4 / Calathes 14.8, Langford 10.6

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