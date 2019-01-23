Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında lider Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 19. hafta sonunda 17 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip, liderlik koltuğunda oturuyor.
Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Yunanistan ekibi ise 5. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 73-72 kazanmıştı.
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 19. hafta sonunda 17 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip, liderlik koltuğunda oturuyor.
Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Yunanistan ekibi ise 5. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 73-72 kazanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın