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Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında 13 Aralık Salı günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, Olympiakos deplasmanında
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12 Aralık 2022 14:58
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında 13 Aralık Salı günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 12 maçın 10'nu kazanan ve 2'sini kaybeden Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı karşılaşmalardan 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrılan Olympiakos ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.

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